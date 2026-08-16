Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Monemvasia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipality of Monemvasia, Griechenland

;
wohnungen
3
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Wohnung
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf Wohnung von 600 qm in Eastern Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 98 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 W…
$299,499
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 110 m2, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 …
$320,475
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Monemvasia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen