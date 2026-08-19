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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Vocha, Griechenland

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Vrachati
27
29 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 227 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 227 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthau…
$340,450
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Maisonette von 140 qm. 3 Ebenen (Halbgeschoss-Erdgesc…
$279,688
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Ferienhaus in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 267 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 267 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer öff…
$495,898
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Vrachati in der Nähe von Corinth, neu gebaut Maisonette von 88 m2 1.-2. Stock, in der Nähe d…
$227,246
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Semi-Keller besteht aus einem Schlafz…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$227,064
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth entdeckt dieses schöne freistehende Haus von 215m2 in …
$326,302
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Vocha - 230 qm.3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 2 Kü…
$268,034
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, freistehendes Haus von 136 qm Erdgeschoss auf einem G…
$244,727
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Zu verkaufen Maisonette von 178 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Stufen. Halbkeller be…
$215,503
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$507,705
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Korinth, Maisonette von 65 m2 möblierte 1.-2. Stock, in sehr g…
$161,986
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen Maisonette von 145 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$291,220
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Maisonette von 175 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$324,695
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Vrachati ein Dorf in der Nähe von Corinth, Wohnung von 70 qm 2. Stock luftig und hell in seh…
$139,844
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Maisonette in Brahati Corinth ist eine Unterkunft nur 20 Meter vom Meer entfernt. Mit einer …
$279,195
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Vrachati Dorf in der Nähe von Corinth, Einfamilienhaus von 80 qm auf einem Grundstück von 30…
$157,324
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$123,974
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zum Verkauf Maisonette von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
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Vrachati, Griechenland
Fläche 88 m²
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 88 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das Sta…
$217,832
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$944,567
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Vrachati bei Korinth Einfamilienhaus von 227 qm. 3 Ebenen, auf einem Grundstück von 500 qm u…
$343,783
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Villa 5 zimmer in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Velo and Vocha, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxurious Stone Villa of 300 sq.m. just 12 minutes walk from Vrachati Beach Set on a beautif…
$505,992
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