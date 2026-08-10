Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Messini
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Messini, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Verkauf Einzelhaus , Messini, 156 quadratmeter., 2 Ebenen, 1rst Fußboden, 8 Zimmer, 2 schlaf…
$184,553
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Messini, Griechenland
Haus 8 zimmer
Messini, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Verkauf Einzelhaus , Messini, Agios Konstantinos, 200 quadratmeter., Σε οικόπεδο 4000 quadra…
$238,833
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen