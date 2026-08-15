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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 471 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 471 qm in Peloponnes. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, 3…
$2,13M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$897,339
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Zu verkaufen Wohnung von 103 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$401,441
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Haus 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
ID Immobilien: 11490 - Παράλιο Άστρος, Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFEN Wo…
$284,879
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Haus 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Haus 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

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