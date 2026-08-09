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Wohnimmobilien in Municipality of Corinth, Griechenland

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Municipal Unit of Corinth
64
Municipal Unit of Assos Lechaio
16
Municipal Unit of Solygeia
12
Korinth
9
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104 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf von 52 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$192,574
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Über dem kristallklaren Wasser des Saronischen Golfs, in der prestigeträchtigen Küsten Enkla…
$692,573
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 220 qm in Thessaloniki. Der Untergeschoss besteht aus eine…
$531,319
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Verkauf Maisonette von 134 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$395,537
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali Wohnung von 55 qm möblierte 2. Etage hell in gutem Zustand, mit un…
$116,537
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Maisonette von 250 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 4 Werte. D…
$696,618
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Assos Lechaio in der Nähe von Korinth, Einfamilienhaus von 125 qm. auf einem Grundstück von …
$221,419
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$442,766
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$426,661
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Eine ausgezeichnete Eckwohnung von 108 qm ist zum Verkauf, befindet sich in einem erhöhten E…
$327,217
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
Verkauf Maisonette von 234 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$590,354
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$292,904
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung - Korinthia: Ass-Lechaio 100 Sq.m., 2 Schlafzimmer, 1 …
$198,112
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 385 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Korinthia: Assos-Lechaio 135m2, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 WC…
$139,844
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 650 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$2,01M
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Haus 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Haus 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
In einer herrlichen Naturlandschaft, mit Panoramablick auf den Saronischen Golf und nur 250 …
$331,936
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 193 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 193 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgescho…
$755,654
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Kato Assos Dorf in der Nähe von Korinth, Wohnung von 72 qm 2. Stock (kein Aufzug) in ausgeze…
$215,593
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 740 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 740 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$4,72M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
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Fläche 145 m²
Zu verkaufen Wohnung von 145 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$295,177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$466,380
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2…
$472,283
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Fläche 242 m²
Zu verkaufen Maisonette von 242 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 3 Werte. D…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Das Anwesen ist auf drei Ebenen entwickelt, mit einer Erdgeschossfläche von 86 Quadratmetern…
$785,171
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$247,949
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Reihenhaus in Sophiko, Griechenland
Reihenhaus
Sophiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$265,659
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$2,60M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chiliomodi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chiliomodi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Zu verkaufen Wohnung von 48 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es …
$165,299
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 5 -stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$708,425
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