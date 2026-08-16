Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Nea Tiryntha
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipal Unit of Nea Tiryntha, Griechenland

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 434 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 434 qm in Peloponnes. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$590,354
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Nea Tiryntha, Griechenland
Reihenhaus
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgeschos…
$554,933
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Tiryntha, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 198 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem WC. Er…
$366,020
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Tiryntha, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen