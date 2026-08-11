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Wohnimmobilien in Korinth, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 350 qm in Ostpeloponnes . Das Untergeschoss besteht aus ei…
$791,075
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$330,598
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$247,949
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Abstel…
$519,512
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 251 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 251 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$815,416
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 120 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$472,283
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es b…
$233,250
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$814,689
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Schöne möblierte Wohnung am StrandZum Verkauf steht eine einzigartige neue Wohnung von 100 m…
$335,837
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Immobilienangaben in Korinth, Griechenland

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