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Wohnimmobilien in Attika, Griechenland

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Athen
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Municipality of Athens
247
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Piraeus
170
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Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 7
🔥 Für die Golden Visa geeignet | Zentrum von Athen Projektbeschreibung Lage: Kerameiko…
$382,038
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$298,276
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 81 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$518,911
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$346,832
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$289,027
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$352,613
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 49,8 Quadratmetern in einer der dynamischsten und bege…
$297,028
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$346,832
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 87 m²
Zum Verkauf baufällige Wohnung, eine Wohnung von 87 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befi…
$201,799
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Ferienhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 65 qm. in Attika. Das Cottage besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$322,878
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Wohnung in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung
Municipality of Alimos, Griechenland
Fläche 110 m²
Wohnung zum Verkauf von 110 qm. in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünften Stock und bes…
$552,923
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$291,339
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Immobilieninvestitionen in Athen: Boutique-Hotel Socio Central und Golden Visa-Programm für …
$288,284
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$294,807
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$301,744
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Entdecken Sie Trinity, eine moderne Wohnsiedlung im Herzen von Ampelokipoi, eines der etabli…
$289,027
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Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$292,394
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 119 m²
Zu verkaufen Wohnung von 119 qm in Athen. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus 3 S…
$413,248
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Wohnung in Zografou, Griechenland
Wohnung
Zografou, Griechenland
Fläche 138 m²
Verkauf Duplex von 138 qm in Athen. Es gibt: einen Kamin. Die Besitzer werden die Möbel mit …
$560,837
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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Un…
$354,213
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Wohnung in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 44 m²
Wohnung zu verkaufen mit einer Fläche von 44 Quadratmetern in Athen im Bau. Die Wohnung befi…
$322,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
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Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Meridia ist eine moderne Wohnentwicklung in Piräus und bietet eine Sammlung von 47 nachdenkl…
$294,251
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Zu verkaufen Wohnung von 217 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$3,07M
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Wohnung in Municipality of Glyfada, Griechenland
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Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Ein Blick auf die Sta…
$295,177
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Wohnung in Markopoulo, Griechenland
Wohnung
Markopoulo, Griechenland
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 66 Quadratmetern in Athen im Bau. Die Wohnung befin…
$316,362
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