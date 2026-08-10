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Häuser in Attika, Griechenland

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Athen
39
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
98
Municipality of Saronikos
57
Municipality of Glyfada
50
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806 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Ferienhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Fläche 65 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 65 qm. in Attika. Das Cottage besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$322,878
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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Un…
$354,213
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Haus 4 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ein Einfamilienhaus von 180 qm in der schönen Gegend von Souvala in Ägina, auf e…
$399,605
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Zografou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Zografou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Zografos in der Nähe des Zentrums von Athen, Maisonette von 86 qm. 4.-5. Stock in gutem Zust…
$174,805
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 136 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 8. Stock beste…
$974,085
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$791,075
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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$708,425
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Eine Oase der Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Im Herzen von Anavyssos bietet diese…
$3,72M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Zu verkaufen Maisonette von 275 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erd…
$779,268
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$557,294
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Ferienhaus in Marathon, Griechenland
Ferienhaus
Marathon, Griechenland
Fläche 184 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 184 qm in Attica. ---------------- Luxus Drei-Level Mais…
$678,907
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen West: Chaidari - 138 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche,…
$477,800
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
$1,30M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$1,48M
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf Maisonette von 156 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$661,197
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 3 Bäder,…
$740,007
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$531,319
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
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Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 163 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 163 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$940,374
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Ferienhaus 11 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Ferienhaus 11 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 11
Fläche 504 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 504 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$448,669
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Maisonette von 430 qm in Athen .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
$2,11M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$779,268
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 275 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Voula südlich von Athen, Dikigorika Bereich, Haus von 60qm. auf einem Grundstück von 700 qm.…
$221,419
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Eigenschaftstypen in Attika

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