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Wohnimmobilien in Municipality of Aegina, Griechenland

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Ägina
6
22 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Vathy, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Vathy, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Freistehendes Haus zum Verkauf, 80 qm. auf einem Grundstück von 500 qm. in Aegina an die Agi…
$86,534
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Villa in Agia Marina, Griechenland
Villa
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Seaside Villa in Griechenland, Aegina, Subarea Agia Marina ist zum Verkauf.Das Anwesen hat e…
$2,31M
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Marina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Freistehendes Haus von 280 qm zum Verkauf in Agia Marina, Aegina auf einem Grundstück von 2 …
$634,586
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DD CO DEDD CO DE
Haus 4 Schlafzimmer in Vathy, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Vathy, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Einfamilienhaus zum Verkauf in Aegina in der Region Agioi.Es befindet sich auf einem Grundst…
$380,752
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Haus in Ägina, Griechenland
Haus
Ägina, Griechenland
Fläche 92 m²
Unfertige Maisonette zum Verkauf mit einem großen Grundstück im Zentrum von Aegina in der Nä…
$346,387
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Haus 2 Schlafzimmer in Kontos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kontos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 270 m²
Einfamilienhaus 287 qm in Griechenland, Aegina, Untergebiet Agios Nektarios zum Verkauf.Das …
$519,581
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Kontos, Griechenland
Haus
Kontos, Griechenland
Fläche 350 m²
Ein unvollständiges Einfamilienhaus von 350,42 qm zum Verkauf in Portes, Aeginamit Zugang vo…
$130,804
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Condo in Perdika, Griechenland
Condo
Perdika, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nur eine Stunde von Athen entfernt, in der charmanten Küstensiedlung von Aeginetissa auf der…
$271,623
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Haus 5 Schlafzimmer in Kontos, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Kontos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Einfamilienhaus von 337 qm zum Verkauf in Aegina in der Gegend von Mesagrou.Das Anwesen verf…
$502,361
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Haus 4 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ein Einfamilienhaus von 180 qm in der schönen Gegend von Souvala in Ägina, auf e…
$399,605
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/3
Apartments auf der Insel Aegina 1 + 1 in einem neuen Komplex im Resort von Agia Marina, Grie…
$297,645
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
Marina Pearl Aegina Investieren Sie in Inselruhe. Sichern Sie sich europäische Residenz. …
$295,780
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Einfamilienhaus zum Verkauf 137 qm in Kipseli Aegina Griechenland.Aegina ist eine Insel nur …
$285,432
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
$856,297
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Haus 6 Schlafzimmer in Agia Marina, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Verkauf Einfamilienhaus von 350 qm auf einem Grundstück von 2.250 qm in Aegina im Alones Ber…
$399,605
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portes, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portes, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist eine komplett möblierte und renovierte 45 qm Wohnung in Portes Aegina, die …
$142,716
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 215 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$826,496
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Zu verkaufen ist eine hochwertige Steinvilla von 370 qm in Aegina in der Gegend von Kypseli,…
$856,297
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Einfamilienhaus von 168 qm zum Verkauf in der Livadi von Ägina. Ausgezeichnetes Einfamilienh…
$799,211
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Haus 4 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen sind zwei Einfamilienhäuser mit einer Gesamtfläche von 160 qm (80 qm + 80 qm) a…
$254,017
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Haus 3 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 3 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 270 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus zu einem einzigartigen Preis. Tolle Gelegenheit! 3 Ebenen mi…
$334,960
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Aegina, Attika, Griechenland
$202,543
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Eigenschaftstypen in Municipality of Aegina

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