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Wohnimmobilien in Municipality of Dionysos, Griechenland

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40 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$1,06M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 246 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 246 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus 2 Lagerräum…
$472,283
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 382 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 382 qm in Athen. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$1,42M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 457 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 457 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$1,68M
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$519,512
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Maisonette von 235 qm in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss bes…
$649,390
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Zu verkaufen - Wohnhaus - Ostattika: Agios Stefanos - 300 m², 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, …
$396,224
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 1 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1200 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$7,67M
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 667 m²
Die Villa befindet sich im nördlichen Athener Vorort in der Stadt Stamata. Das Haus enthält …
$2,01M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 320 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,09M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 648 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 648 Quadratmetern in Athen. Der dritte Stock besteht aus …
$1,92M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,37M
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$519,512
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Verkauf Maisonette von 270 qm in Athen. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller besteht aus 2 Sc…
$861,917
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stamata nördlich von Athen, Bezirk Efxinos Pontos, ein Einfamilienhaus mit einer Fläche von …
$932,292
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Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 293 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 293 Quadratmetern in Attica. Das Kel…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 717 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 717 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein WC…
$1,11M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$1,59M
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Schlafräume 4
Fläche 215 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 215 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$714,329
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 240 qm in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgesc…
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Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
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Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Attica. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher Blic…
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Fläche 215 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 215 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
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Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 531 m²
Verkauf Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 531 qm. Das Haus besteht…
$755,654
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 500 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$2,95M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 710 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 710 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 600 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Spielzimmer…
$2,42M
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