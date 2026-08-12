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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 78 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
$806,424
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$502,982
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$396,718
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf von 38 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock…
$159,959
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zu verkaufen Wohnung von 138 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$354,213
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 176 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 176 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$590,354
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$3,37M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Verkauf Duplex von 128 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und im Erdgesch…
$708,425
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 91 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum.…
$413,248
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
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Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$418,410
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$369,065
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$1,05M
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 87 m²
Zu verkaufen Wohnung von 87 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock und bes…
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 1400 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 163 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 163 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Zu verkaufen Wohnung von 114 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Wohnung von 210 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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