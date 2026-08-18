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Wohnimmobilien in Limenas Markopoulou, Griechenland

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23 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$1,65M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 85 qm in Attica. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$230,238
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 80 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgesch…
Preis auf Anfrage
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 950 m²
Insgesamt verfügt das Haus über 7 Badezimmer sowie eine Gästetoilette und eine Außenpooltoil…
$2,60M
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 qm in Attika. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht …
$850,110
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$619,872
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 78 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. …
$301,081
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$306,984
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Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 110 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Schla…
$274,216
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 290 m²
Zum Verkauf Maisonette von 290 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$472,283
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$1,53M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 370 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$944,567
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$212,528
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss be…
$377,827
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 134 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 134 qm in Attika. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$495,074
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 132 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Wohnz…
$925,477
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$507,705
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$472,283
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Ferienhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 276 m²
Ferienhaus in der Nähe von Porto Rafti. Bestehend aus 3 Etagen. Es besteht die Möglichkeit, …
$306,984
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$519,512
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
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Haus 7 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Haus 7 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Ein wunderschönes Haus mit Meerblick steht zum Verkauf. Es befindet sich in Porto Rafti. Die…
$827,953
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Villa 4 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa 4 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
This stunning 120 sqm house, built in 2020 on an 180 sqm plot, boasts 3 bedrooms, 3 bathroom…
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