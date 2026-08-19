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Wohnimmobilien in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

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Municipal Unit of Troizinia
46
47 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 384 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage besteht aus ei…
$1,60M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 340 qm. in Attika. Die Villa besteht aus Von den Fenstern…
$1,13M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$194,817
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$348,309
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Maisonette von 125 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$465,952
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$330,598
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 409 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 409 qm in Attica. Der Keller besteht aus einem Badezimmer,…
$2,10M
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 94 m²
Das unfertige Einfamilienhaus befindet sich in Anavisos Bereich
$118,071
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 342 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 342 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$649,390
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Reihenhaus in Galatas, Griechenland
Reihenhaus
Galatas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht a…
$271,563
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$557,294
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$594,088
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,30M
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$944,567
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 217 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 217 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,36M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer…
$1,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 100 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ei…
$495,898
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Maisonette von 50 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht au…
$212,528
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf Maisonette von 98 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$236,142
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$425,055
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Villa in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 210 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,56M
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Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Zum Verkauf Maisonette von 93 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht au…
$401,441
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
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Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Wohnung von 175 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$684,811
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Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$188,913
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Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen Wohnung von 51 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$247,949
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 325 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 325 Quadratmetern in Attica. Die ers…
$2,11M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Wohnung in Methana, Griechenland
Wohnung
Methana, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer we…
$174,745
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 280 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schl…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
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Eigenschaftstypen in Municipality of Troizinia Methana

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