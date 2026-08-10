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Wohnimmobilien in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Ein modernes Wohnprojekt in Athen, vollstän…
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 7/9
The project is located in the southwestern part Athens next to the area of ​​elementeria an…
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Immobilienangaben in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland

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Luxuriös
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