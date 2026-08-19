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Wohnimmobilien in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland

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60 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 87 m²
Zum Verkauf baufällige Wohnung, eine Wohnung von 87 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befi…
$201,799
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 73 m²
Zu verkaufen Wohnung von 73 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden d…
$265,659
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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
$1,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es b…
$684,811
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$212,528
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 820 m²
Zu verkaufen Wohnung von 820 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$2,48M
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 187 m²
Zu verkaufen Wohnung von 187 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$224,335
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 84 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$283,370
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im vierten Sto…
$234,018
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$118,071
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Nea Smyrni Südf Athen Ag. Paraskevi Bereich, sehr nah an Anixi sq, Wohnung von 123 qm östlic…
$361,263
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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
$1,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Wohnung von 160 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$602,161
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 213 m²
Zu verkaufen Wohnung von 213 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Keller besteht aus einem Abstellraum. 1. S…
$944,567
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 139 m²
Zum Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Süd: Nea Smyrni - Auchs 139 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 1 Bade…
$407,878
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen Süd: Nea Smyrni - Agia Foteini 100 m2, 3 Schl…
$337,956
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Wohnung in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$430,959
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen Wohnung von 88 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$566,740
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$649,390
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Nea Smyrni Zentrum - auf dem zentralen Platz - Wohnung von 144 qm. 3. Stock luftig und hell …
$442,839
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es b…
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Fläche 240 m²
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Fläche 73 m²
Zu verkaufen Wohnung von 73 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Fläche 77 m²
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Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es b…
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Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Verkauf -- Wohn-Apartment -- Athen Süd: Nea Smyrni - Kentro 140 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezi…
$431,185
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es b…
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