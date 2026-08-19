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Wohnimmobilien in Vari Municipal Unit, Griechenland

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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf alte Konstruktion 1-stöckiges Haus von 50 qm in Attika. Das Haus besteht aus ein…
$226,696
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 375 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 qm, 4 Schlafzimmer, 3 Badez…
$874,024
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$673,004
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$371,923
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$371,923
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$413,248
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 370 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 370 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus W…
$14,76M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,89M
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 440 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Sch…
$4,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$661,197
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 85 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 85 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$802,882
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 200 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$2,72M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
zum Verkauf im Bau 4-stöckiges Haus von 245 qm in Attica. Keller besteht aus einem Badezimme…
$941,901
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 485 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 485 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, 2 Woh…
$2,36M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 360 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$1,30M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 146 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 230 m²
Eine luxuriöse Wohnung zum Verkauf in einem Elite-Vorort im Süden von Athen, Voula. Die Wohn…
$1,86M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$354,213
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Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$360,116
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$1,18M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 520 m²
In einem sehr schönen Teil von Agia Marina, nur 3 Minuten mit dem Auto vom Strand, eine Fläc…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
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Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 304 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer, 2 Kü…
$1,24M
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 320 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 320 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$944,567
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