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Wohnimmobilien in Lavreotiki Municipal Unit, Griechenland

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Lavrio
7
9 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Wohnung in Lavrio, Griechenland
Wohnung
Lavrio, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Wohnung von 320 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$543,126
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$157,324
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 87 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$366,020
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$613,968
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Unt…
$295,177
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Ferienhaus in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus
Lavrio, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Ferienhaus befindet sich im Panoram…
$153,492
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$342,406
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Haus in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Haus
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Fläche 560 m²
2 freistehende Häuser mit hohem Standard, 305 m² bzw. 260 m². Auch einzeln erhältlich. Erbau…
$2,15M
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Eigenschaftstypen in Lavreotiki Municipal Unit

häuser

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