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Wohnimmobilien in Nea Makri, Griechenland

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25 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 430 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$791,075
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,18M
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Ferienhaus in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus
Nea Makri, Griechenland
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Villa von 430 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer, den B…
$1,18M
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Reihenhaus in Nea Makri, Griechenland
Reihenhaus
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Untergeschoss …
$708,425
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss Das Erdges…
$826,496
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$301,081
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 800 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,13M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 265 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 265 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$926,856
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$755,463
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,48M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,18M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 130 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, ei…
$484,091
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 360 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 545 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 545 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abste…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 570 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$2,95M
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Ferienhaus in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus
Nea Makri, Griechenland
Fläche 260 m²
Zweigeschossiges Gebäude zum Verkauf Zweigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtfläche von 275…
$599,631
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Es steht ein zweistöckiges Haus mit einer unabhängigen Einzimmerwohnung im Untergeschoss mit…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
---------------- Drei-Level Einfamilienhaus 136 qm in der Nähe des Meeres – Nea Makri Zum V…
$418,634
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
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Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$501,801
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Ferienhaus
Nea Makri, Griechenland
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern in Attica. Die erste E…
$571,282
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 112 qm in Attika. Der erste Stock besteht aus 2 Schlafzim…
$389,634
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 330 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abs…
$1,30M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Fläche 870 m²
----------------------- Einführung: Entdecken Sie ultimativen Luxus in einer einzigartigen U…
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 330 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 330 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$767,461
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Haus 3 zimmer in Nea Makri, Griechenland
Haus 3 zimmer
Nea Makri, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Nope Macri is a green area where a pine forest reaches the sea. This small resort town has b…
$386,040
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