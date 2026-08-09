Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Keratea
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Keratea, Griechenland

;
häuser
11
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- East Attica: Keratea 90 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche, …
$244,727
Eine Anfrage stellen
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 700 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
----------------------- Eine luxuriöse Oase der Stille im Herzen von Anavyssos Willkommen i…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Keratea, Griechenland
Reihenhaus
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Der zweite Stock b…
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 600 m²
Es ist eine 3 -stöckige Villa von 600 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock …
$3,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Keratea, Griechenland
Reihenhaus
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$306,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$684,811
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 347 m²
🏡 Luxuriöses Steinhaus 347 m2 mit Panoramablick – Keratea Sakka In der üppigen und ruhigen …
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 600 qm in Attica. Das Kellergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zu verkaufen Wohnung von 112 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$336,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 464 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 464 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$944,567
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen