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Wohnimmobilien in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland

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Municipal Unit of Elliniko
72
Municipal Unit of Argyroupoli
4
78 immobilienobjekte total found
Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 81 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$518,911
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen Wohnung von 98 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$377,827
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 95 m²
Zu verkaufen Wohnung von 95 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht …
$177,106
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Wohnung von 56 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$183,010
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Wohnung von 58 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$177,106
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$265,659
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünften Sto…
$295,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen Wohnung von 53 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$159,396
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen Wohnung von 240 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht …
$649,390
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Zu verkaufen Wohnung von 64 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$330,598
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zu verkaufen Wohnung von 124 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Elliniko südlich von Athen Sourmena Bereich, Wohnung von 100 qm erhabener Erdgeschoss, in se…
$407,878
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht …
$242,045
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Zu verkaufen Wohnung von 71 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 23 m²
Die Wohnung befindet sich im Zentrum von Athen.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen Wohnung von 94 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht a…
$212,528
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Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, eine Wohnung von 50 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung bef…
$93,030
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht a…
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Ferienhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 215 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$354,195
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 99 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, eine Wohnung von 99 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung bef…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Zu verkaufen Wohnung von 28 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
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Wohnung in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 85 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Zu verkaufen Wohnung von 68 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
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