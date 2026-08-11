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Wohnimmobilien in Municipality of Chalandri, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Zu verkaufen Wohnung von 128 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$944,567
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 163 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 163 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$940,374
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 78 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$472,283
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 386 m²
Zum Verkauf Villa von 386 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus den…
$1,89M
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Ferienhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 320 Quadratmetern in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffne…
$2,60M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$938,663
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 168 Quadratmetern in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$826,496
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$425,055
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$767,461
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Zu verkaufen Wohnung von 215 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$554,933
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Verkauf Duplex von 128 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und im Erdgesch…
$708,425
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$253,852
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Wohnung von 210 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 640 m²
Eine einzigartige Villa steht in einer prestigeträchtigen Gegend im Norden von Athen zum Ver…
$14,76M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zu verkaufen Wohnung von 138 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$354,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$558,475
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$1,77M
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$418,410
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf Maisonette von 190 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$625,776
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 91 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum.…
$413,248
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Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Fläche 159 m²
Zu verkaufen Wohnung von 159 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
Preis auf Anfrage
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Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Fläche 173 m²
Verkauf Duplex von 173 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. Stock. 4. St…
$649,390
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Fläche 280 m²
Verkauf Maisonette von 280 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$897,339
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Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
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Fläche 127 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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