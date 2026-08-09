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Wohnimmobilien in Anavyssos, Griechenland

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28 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 211 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$769,822
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$472,283
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Reihenhaus in Anavyssos, Griechenland
Reihenhaus
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Maisonette von 130 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$436,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$306,984
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Fläche 680 m²
Zu verkaufen Villa von 680 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf das Meer, den Berg, den Wa…
$1,77M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 185 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, e…
$495,898
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,77M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 373 m²
In Attica gibt es ein 4-stöckiges Einfamilienhaus von 373 qm. Die erste Etage besteht aus Sc…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 - stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus…
$436,862
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$834,072
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 410 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 410 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,12M
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Reihenhaus in Anavyssos, Griechenland
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Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 290 m²
Zu verkaufen Maisonette von 290 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$247,949
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen im Bau 3 - Stockwerk Haus von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 S…
$342,406
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Wohnung von 34 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im semi-ersten Stock. Es…
$141,685
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
$2,36M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellraum. Hal…
$596,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Wohnung von 150 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$188,913
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$2,36M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 271 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 271 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,13M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küche…
$826,496
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 520 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 520 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$1,46M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 177 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$708,425
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Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 750 m²
Eine Haven von Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Willkommen in einem Anwesen, das tr…
$5,31M
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
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Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 85 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus e…
$259,756
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Anavyssos, Griechenland
Fläche 78 m²
Zu verkaufen Wohnung von 78 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$212,528
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Schlafräume 8
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 480 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzim…
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Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnz…
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