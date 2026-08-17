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Wohnimmobilien in Municipality of Kropia, Griechenland

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Koropi
10
10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 445 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 445 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 125 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$354,213
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Reihenhaus in Koropi, Griechenland
Reihenhaus
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Die Maisonette befindet sich im neuen Wohnhaus. Es sind folgende Einheiten im Verkauf: - Woh…
$318,791
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Reihenhaus in Koropi, Griechenland
Reihenhaus
Koropi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$295,177
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$430,959
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Koropi ( Agios Dimitrios Strand ) Erasmos Real Estate empfiehlt eine Villa von 425qm. auf ei…
$2,10M
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TekceTekce
Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 350 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$1,53M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$224,335
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht…
$236,142
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Eigenschaftstypen in Municipality of Kropia

wohnungen
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