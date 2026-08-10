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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Dafni, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 139 m²
Zu verkaufen Wohnung von 139 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$480,548
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$336,502
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 m2 in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$495,898
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$407,344
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$173,564
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es besteht a…
$295,177
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Studio 1 zimmer in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Dafni, Griechenland

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