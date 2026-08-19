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Wohnimmobilien in Municipality of Lavreotiki, Griechenland

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Municipal Unit of Keratea
13
Keratea
13
Lavreotiki Municipal Unit
9
Lavrio
7
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26 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihren Traum Zuhause an der Ägäis!Das Hotel liegt 40 km vom Herzen von Athen un…
$6,98M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$342,406
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$613,968
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 700 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,42M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 190 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$560,837
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Ferienhaus in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus
Lavrio, Griechenland
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Ferienhaus befindet sich im Panoram…
$153,492
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
Reihenhaus
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Unt…
$295,177
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Wohnung in Lavrio, Griechenland
Wohnung
Lavrio, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Wohnung von 320 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung.
$543,126
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$157,324
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 600 m²
Es ist eine 3 -stöckige Villa von 600 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock …
$3,09M
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 347 m²
🏡 Luxuriöses Steinhaus 347 m2 mit Panoramablick – Keratea Sakka In der üppigen und ruhigen …
$1,24M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$590,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zu verkaufen Wohnung von 112 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$336,502
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- East Attica: Keratea 90 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Küche, …
$244,727
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavrio, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavrio, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 87 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$366,020
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 152 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 152 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$472,283
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 600 qm in Attica. Das Kellergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$1,54M
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Reihenhaus in Keratea, Griechenland
Reihenhaus
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Der zweite Stock b…
$354,213
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 464 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 464 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$944,567
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Villa in Keratea, Griechenland
Villa
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
----------------------- Eine luxuriöse Oase der Stille im Herzen von Anavyssos Willkommen i…
$826,496
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Reihenhaus in Keratea, Griechenland
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Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$306,984
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 255 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$495,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Zu verkaufen Wohnung von 83 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$301,081
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Keratea, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$684,811
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$831,219
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Haus in Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Haus
Municipality of Lavreotiki, Griechenland
Fläche 560 m²
2 freistehende Häuser mit hohem Standard, 305 m² bzw. 260 m². Auch einzeln erhältlich. Erbau…
$2,15M
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