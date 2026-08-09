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Wohnimmobilien in Rafina, Griechenland

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38 immobilienobjekte total found
Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 525 m²
Zu verkaufen im Bau 4-stöckige Villa von 525 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellr…
$2,83M
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Wohnung in Rafina, Griechenland
Wohnung
Rafina, Griechenland
Fläche 74 m²
Wohnung zum Verkauf von 74 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock und best…
$342,769
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 567 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 567 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Unterg…
$409,706
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Zu verkaufen Maisonette von 230 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$720,232
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 370 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 370 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$814,689
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$867,821
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$236,142
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 440 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$590,354
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$413,248
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$554,933
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 386 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 386 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$436,862
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Zu verkaufen Maisonette von 139 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$403,802
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$200,720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Zu verkaufen Wohnung von 71 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$354,213
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 249 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 249 qm in Athen. Keller besteht aus einem WC, einem Abstell…
$507,705
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 500 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 500 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,17M
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Maisonette von 165 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$619,872
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Fläche 105 m²
Haus zu verkaufen von 105 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Die erste …
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Badezimmer,…
$625,776
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
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Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$425,055
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Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 260 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$968,181
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 505 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 505 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, …
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Wohnung in Rafina, Griechenland
Wohnung
Rafina, Griechenland
Fläche 130 m²
Wohnung zum Verkauf von 130 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock und bes…
$464,687
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