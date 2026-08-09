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Wohnimmobilien in Municipality of Oropos, Griechenland

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34
36 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$430,959
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Ferienhaus in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 200 m²
Das freistehende Haus besteht aus 2 unabhängigen Etagen. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Wohn…
$354,213
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 98 m²
Reihenhaus zum Verkauf mit einer Fläche von 98 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. D…
$210,996
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Afidnes, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Afidnes, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 m2, 6 Schlafzimmer, 2 Badezi…
$250,554
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 144 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schla…
$584,451
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Villa in Skala Oropou, Griechenland
Villa
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 390 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$1,30M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$118,071
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 225 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$684,811
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Villa in Stathmos Afidnon, Griechenland
Villa
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 550 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$4,13M
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Villa in Stathmos Afidnon, Griechenland
Villa
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$566,740
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Reihenhaus in Stathmos Afidnon, Griechenland
Reihenhaus
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Zu verkaufen Maisonette von 225 Quadratmetern in Attika. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Er…
$696,618
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Villa in Municipality of Oropos, Griechenland
Villa
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 765 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 675 qm in Ostpeloponnes . Das Untergeschoss besteht aus Wo…
$3,08M
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Reihenhaus in Kalamos, Griechenland
Reihenhaus
Kalamos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$885,531
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Reihenhaus in Skala Oropou, Griechenland
Reihenhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 220 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Er…
$531,293
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
Zum Verkauf Maisonette von 152 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$472,283
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Die Villa befindet sich in Ipokratios Politia hinter dem Berg Parnitha. Da es eine Privatstr…
$1,06M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 190 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 5 Schlafzimmern,…
$442,654
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$160,576
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Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschos…
$436,862
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Reihenhaus in Skala Oropou, Griechenland
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Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 282 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$578,547
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$236,142
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Reihenhaus in Stathmos Afidnon, Griechenland
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Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 250 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss …
$366,020
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Reihenhaus in Agii Apostoli, Griechenland
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Agii Apostoli, Griechenland
Fläche 250 m²
Haus zu verkaufen von 250 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Erdges…
$500,898
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Ferienhaus in Skala Oropou, Griechenland
Ferienhaus
Skala Oropou, Griechenland
Fläche 540 m²
Angebot zum Verkauf Villa bestehend aus 3 Häusern Jedes Haus hat 3 Stockwerke und besteht au…
$1,28M
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Reihenhaus in Skala Oropou, Griechenland
Reihenhaus
Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen Maisonette von 320 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erd…
$767,461
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Skala Oropou, Griechenland
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Skala Oropou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 210 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$153,492
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Oropos, Griechenland
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Municipality of Oropos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohnzi…
$507,705
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