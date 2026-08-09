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Wohnimmobilien in Municipality of Penteli, Griechenland

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Melissia Municipal Unit
7
Penteli Municipal Unit
3
11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Nea Penteli maisonette von 210 m2 3 Ebenen (ausgeprägte Halb Keller - oben. Erdgeschoss & 1.…
$413,705
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Melissia nördlich von Athen, eine ausgezeichnete Wohnung von 109q.m. helle 3. Stock, neu und…
$508,099
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Melissia nördlich von Athen, eine ausgezeichnete Wohnung von 109q.m. helle 3. Stock, neu und…
$579,187
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 333 m²
2 unabhängige Häuser mit separaten Eingängen. Interne Kommunikation nach Belieben. Nur die M…
$605,900
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
$439,635
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnung mit herrlichem Blick durch Athen bis zum Saronischen Golf. Fläche 130 m2 mit 90 m2 …
$532,774
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
$484,645
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 183 m²
Beautiful house in an excellent location! Fully renovated apartment with nice, large space…
$480,541
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Wohnung in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung
Municipality of Penteli, Griechenland
Fläche 84 m²
$116,305
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
$399,858
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Haus 3 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
$481,505
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Eigenschaftstypen in Municipality of Penteli

wohnungen
häuser

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