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Wohnimmobilien in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland

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Vari Municipal Unit
58
161 immobilienobjekt total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635 713
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/5
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige Wohnung im 3. Stock eines neu gebauten Komplexes in …
$787 608
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Vista Estate
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Verkauf Duplex von 280 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und 4. Stock. 3. St…
$1,59M
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 57 m²
Wohnung zum Verkauf von 57 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stoc…
$382 759
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 240 m²
Die Maisonette befindet sich auf dem Boden (70 qm) und zweiten (170 qm) Boden, hat es die ex…
$1,24M
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Duplex zum Verkauf, 4. Stock, befindet sich im Voula Bereich. Die Immobilie hat eine Gesamtf…
$1,52M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,27M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 250 m²
Wir bieten Ihnen eine atemberaubende Villa in einer der angesehensten Gegenden im Süden von …
$1,95M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 289 m²
Verkauf Maisonette von 289 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Es gibt: einen Kamin.…
$968 181
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$360 116
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$1,01M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 100 m²
✨ Freistehendes Haus 100 m2 auf 165 m2. Grundstück – Asyrmatos, Aliantos (Vari – Varkiza) In…
$277 467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Voula Süd Nea Kalymnos Bereich, im Bau Maisonette 215 qm 3 Ebenen (Grundgeschoss & 1. Stock)…
$1,45M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Wohnung zum Verkauf auf der 4., 5. und 6. Etage (3 Stockwerke), im Bereich Glyfada. Das Anwe…
$2,11M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 236 m²
Ein wunderschönes Stadthaus zum Verkauf in der prestigeträchtigen Küstenregion von Athen, Vo…
$1,12M
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 85 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$668 400
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Villa in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 160 qm in Athen. 1. Stock besteht aus Wohnzimmer mit Küche, ein…
$1,18M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in Athen . Die Maisonette hat eine Ebene. Es g…
$1,03M
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Wohnung in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Dieses komplett renovierte 104 qm große Apartment befindet sich im 2. Stock in einer ruhigen…
$629 270
MwSt.
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/4
Voula Private Residences Exklusive Erdgeschosswohnung mit privatem Pool Diese außergew…
$2,88M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 96 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock b…
$708 425
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 220 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$673 004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Voula südlich von Athen Politia Bereich (10; zu Fuß vom Zentrum), Wohnung von 140 qm 2. Stoc…
$1,05M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 146 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 217 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$2,01M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 260 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$1,06M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat eine Ebene. Extra…
$2,34M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 45 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$354 213
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$3,54M
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Eigenschaftstypen in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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