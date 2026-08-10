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Wohnimmobilien in Municipality of Kifisia, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$341,331
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$347,217
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Penthouse 6 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Penthouse 6 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/5
Eine luftige Wohnung von 75 qm auf einem erhöhten Erdgeschoss, gebaut 1990. Es besteht aus e…
$124,979
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Wohnung 5 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/5
α ρ χ & monicron; ν τ ι o δ ι α μ e ρ ι σ μ α 220 τ., 3 - ο υ & Comicron; ρ o φ ο υ κ α α σ …
$294,951
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Kifisia, Attika, Griechenland
$824,945
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Haus 5 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
$889,737
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Immobilienangaben in Municipality of Kifisia, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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