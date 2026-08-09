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Wohnimmobilien in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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32 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafz…
$198,359
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 450 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 290 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine Küche…
$1,30M
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 198 m²
Zu verkaufen Maisonette von 198 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erd…
$448,669
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$413,248
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen eine im Bau befindliche Maisonette von 150qm, unterteilt in 2 -Levels. Baujahr …
$259,756
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$708,425
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$625,776
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Verkauf Maisonette von 270 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht a…
$732,039
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 418 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 418 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmer, 2 Bäd…
$1,93M
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 236 m²
Zu verkaufen Maisonette von 236 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Untergeschoss …
$377,827
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 500 m²
Auf dem Grundstück von 24500 qm befindet sich ein freistehendes Haus von 500 qm in East Atti…
$708,425
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$177,106
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 110 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ei…
$767,461
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 360 m²
Es steht zum Verkauf ein 3-stöckiges Einfamilienhaus im Bau. Es befindet sich in der Gegend …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erd…
$684,811
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 277 m²
Zu verkaufen Maisonette von 277 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Untergeschoss …
$472,283
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
Zu verkaufen Maisonette von 288 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Unt…
$501,801
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Reihenhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 279 m²
Zu verkaufen Maisonette von 279 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Erdgeschoss be…
$796,565
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$434,501
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer, 2 Bad…
$395,537
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lagerräu…
$826,496
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Zu verkaufen Wohnung von 134 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$303,442
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer
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Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Villa
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,95M
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 700 m²
Eine Oase der Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Im Herzen von Anavyssos bietet diese…
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 165 m²
3-stöckiges Ferienhaus von 165 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimmer,…
$404,954
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Villa in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,77M
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