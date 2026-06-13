Niederlassungserlaubnis in Kroatien

Über das Einwanderungsprogramm

Die Aufenthaltserlaubnis für kroatische digitale nomad ermöglicht es Ihnen, im Land für 18 Monate mit der Möglichkeit, auf der Grundlage einer Mietvereinbarung für ein weiteres Jahr zu verlängern.

Nach dieser Aufenthaltsgenehmigung ist es nicht möglich, einen dauerhaften Wohnsitz und anschließend die Staatsangehörigkeit durch die Einbürgerung zu erhalten. Auf der Grundlage dieser Aufenthaltsgenehmigung ist es jedoch einfacher, auf eine Aufenthaltserlaubnis für die Arbeit umzuschalten oder eine Aufenthaltserlaubnis für ein anderes EU-Land zu erteilen.

Diese Aufenthaltserlaubnis ist auch für diejenigen geeignet, die mehrere Verweigerungen hatten, ein Schengen-Visum zu erhalten.

Die Vorteile einer Aufenthaltserlaubnis in Kroatien sind, dass ein digitaler Nomaden keine Steuern aus der Einkommensquelle außerhalb des Landes zahlt.

Sie können ein Konto mit dem Steuerdienst eröffnen und den freien Verkehr in den Schengen-Ländern ohne Bezug auf das Land ermöglichen.