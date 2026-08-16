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Wohnimmobilien in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
106
Zadar
85
Grad Nin
52
Baag
22
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458 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Opcina Preko, Kroatien
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Opcina Preko, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Luxusvoll ausgestattete 2-BR-Apartment mit Meerblick, 476 m2 Yard (1/2 Aktie) & Expansionspo…
$467,398
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Haus 5 Schlafzimmer in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 551 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Pag-Zentrum: 8 km Flughafenentfernung: 87 km Innenräume: 551 m2 Gru…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 Schlafzimmer in Mrljane, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 414 m²
Meer: 10 m Gebaut: 2024 Flughafenentfernung: 31 km Innenräume: 414 m2 Grundstücksgröße: …
$2,08M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
$898,964
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
$961,391
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
$425,196
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue moderne Villa mit Schwimmbad, 50 Meter vom Meer entfernt!Eine luxuriöse, zeitgenös…
$903,484
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Villa in der 1. Meereslinie in der Gegend von Zadar! Absolut fesselndes Angebot! Dieses char…
$1,03M
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Wohnung in Nin, Kroatien
Wohnung
Nin, Kroatien
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/1
Wir verkaufen eine Wohnung im ersten Stock eines Neubaus (S101C) in Privlaka bei Zadar. Die …
$288,613
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kolan, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kolan, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/3
Die Immobilie befindet sich in der ersten Reihe am Meer, nur zehn Meter von der Küste entfer…
$729,166
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AGENCIJA Elite
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
$473,609
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Villa in Opcina Sukosan, Kroatien
Villa
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Im bezaubernden Küstenparadies Sukošan ziert eine stattliche Villa eine unvergleichliche Lag…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Diese luxuriöse High-Tech-Villa befindet sich in Dalmatien, in Privlaka, in erster Reihe zum…
$4,04M
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Villa in Opcina Vir, Kroatien
Villa
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 505 m²
Moderne neue Villa mit 4 Luxusapartments, 20 Meter vom Meer entfernt, nur auf der Insel Vir!…
$2,63M
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Haus 4 Schlafzimmer in Opcina Starigrad, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Opcina Starigrad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 388 m²
Standort: Seline Gebaut: 2018 Meer: 300 m Mitte: 300 m Flughafenentfernung: 48 km Innen…
$1,38M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse neue Reihenvilla in Privlaka, 100 m vom Meer entfernt, mit Whirlpool auf dem Dach,…
$796,152
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Neuer Komplex aus 12 Luxusvillen an einem natürlichen Hang, der einen wunderbaren freien Bli…
$1,43M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick in der Gegend von Zadar, nur 150 Meter vom Meer ent…
$1,37M
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Villa in Opcina Posedarje, Kroatien
Villa
Opcina Posedarje, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Neu gebaute Luxusvilla am Meer in Dalmatien – Erste Reihe zum Meer mit Pool, Panoramablick u…
$1,72M
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Villa in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Villa
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Entdecken Sie eine bezaubernde modulare Villa zum Verkauf auf der Insel Pag mit bezauberndem…
$1,66M
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Villa in Mrljane, Kroatien
Villa
Mrljane, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese luxuriöse Villa mit Pool und Meerblick liegt in einer ruhigen Lage nur 200 Meter vom M…
$1,66M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
$1,57M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese exklusive Luxusvilla befindet sich in der Gegend von Privlaka in der Nähe von Zadar, n…
$865,331
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Penthouse in Municipality of Kolan, Kroatien
Penthouse
Municipality of Kolan, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses außergewöhnliche Penthouse in einer modernen Stadtvilla an ein…
$743,024
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Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
$800,559
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Fantastische moderne Familienvilla im Bau in der Gegend von Zadar mit entferntem Meerblick. …
$1,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
$363,545
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine neue moderne Villa in der Nähe von Zadar mit Meerblick, nur 200 Meter…
$1,27M
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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