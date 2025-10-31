Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Wohnimmobilien
  4. Chalet

Chalets in Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Chalet in Rovinj, Kroatien
Chalet
Rovinj, Kroatien
Fläche 35 000 m²
ROVINJ RIVIERA Landwirtschaftliches Anwesen mit 3,5ha,  Olivenhain und zwei Wohnhäusern …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Opcina Medulin, Kroatien
Chalet 4 Schlafzimmer
Opcina Medulin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 200 m²
MEDULIN – PULA Feudale Privatvilla mit 500m2 und Pool – ein Lebenstraum nur 400m vom Str…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen