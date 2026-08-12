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Mansions in Kroatien

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Herrenhaus 8 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Herrenhaus 8 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 650 m²
PULA – SISAN Steinhaus mit Pool und Garten im Ortszentrum und 2km zum Meer Istrien - Kroat…
$438,034
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Fazana, Kroatien
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 550 m²
FAZANA Traumhaus mit Meerblick & Pool, 800m zum Strand – komplett Privat im Olivenhain …
$1,26M
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Herrenhaus 8 zimmer in Bale, Kroatien
Herrenhaus 8 zimmer
Bale, Kroatien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
BALE nahe ROVINJ Historische Steinhausruine aus dem 16. Jhdt im Zentrum der mittelalterli…
$151,781
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