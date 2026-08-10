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Wohnimmobilien in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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Rijeka
70
Stadt Sankt Jakobi
173
Opcina Omisalj
111
Grad Crikvenica
77
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606 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Standort: Krk Renoviert: 2020 Stadtzentrum: 3.9 km Meer: 1,1 km Entfernung vom Flughafen: 9 …
$1,59M
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Villa in Icici, Kroatien
Villa
Icici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
LUXUS-Designvilla in Icici mit unregelmäßiger, runder Form! Hervorragende moderne Architektu…
$9,46M
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Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Exklusive Villa mit Pool in ruhiger Lage mit 293 m2 Wohnfläche. Es ist sorgfältig dekoriert …
$1,44M
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TekceTekce
Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wenn Sie nach dem perfekten Küstenurlaubsort oder einer klugen Immobilieninvestition suchen,…
$628,411
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Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Neue mediterrane Villa in Dobrinj, Insel Krk, nur 1 km vom Meer entfernt!Diese neu gebaute, …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 114-1249
$1,71M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
In einer ruhigen Ecke von Crikvenica gelegen, fängt diese auffällige Villa mit privatem Pool…
$1,02M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 309 m²
Vor Ihnen präsentiert sich eine vornehme Villa von 309 m². Es liegt an der Riviera von Opati…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 508 m²
Fantastisches Anwesen in Bribir, Vinodolska Općina auf 4646 qm Land, mit Tennisplatz und Sch…
$2,40M
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Haus 3 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Standort: Opatija Erbaut: 2022 Stadtzentrum: 3.8 km Meer: 1,5 km Entfernung zum Flughafen: 2…
Preis auf Anfrage
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Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 323 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit Swimmingpool im Hinterland der Insel Krk, zu verkaufen! Di…
$1,32M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Villa in Klenovica, nur 200 Meter vom Meer entfernt, mit Blick auf das Meer und die Insel Kr…
$873,719
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Villa in Pobri, Kroatien
Villa
Pobri, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Ein wunderschönes neues Projekt ist in der Nähe von Opatija verfügbar, das aus zwei Wohngebä…
$822,647
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Moderne Luxusvilla mit Panoramameerblick und Garage – Kostrena, Rijeka Riviera, nur 300 Mete…
$1,79M
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Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Villa mit Pool auf der Insel Krk im Stadtzentrum von Krk, 500 Meter vom Meer entfernt!Tatsäc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ein seltenes Juwel in der Kvarner-Region mit dieser wunderschön renovierten tr…
$891,200
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten eine wunderschöne moderne Villa mit 280 m², die auf einem 600 m² großen Grundstüc…
$1,31M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Reduziert! Alter Preis war 2,5 Mio. Euro, neuer Preis ist 1,4 Mio. Euro!Fantastische Vi…
$1,62M
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Villa in Omisalj, Kroatien
Villa
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Diese exklusive Neubauvilla zum Verkauf in Šilo befindet sich an einem der prestigeträchtigs…
$1,66M
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Villa in Veprinac, Kroatien
Villa
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Prächtige mediterrane Villa in Veprinac über Opatija mit herrlichem Meerblick, 1,3 km vom Me…
$1,49M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte Kostrena ist eine alte, beliebte Küstenstadt, die erstmals zu Beg…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 498 m²
Standort: Opatija Erbaut: 2004 Renoviert: 2012 Opatija Zentrum: 0.5 km Meer: 0,6 km Entfernu…
$1,53M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Schöne Steinvilla mit Swimmingpool in Brsec, im Gebiet von Moscenicka Draga!Die direkte Entf…
$653,547
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Villa in Pobri, Kroatien
Villa
Pobri, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Villa mit 170 m² auf einem 700 m² großen Grundstück mit Pool in Pobri oberhalb von Opatija! …
$1,14M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Schönes Einfamilienhaus mit Pool und Meerblick in Grizane, ca. 4 km vom Meer entfernt, mit F…
$599,846
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Exklusive Luxusvilla oberhalb des Zentrums von Opatija mit Panoramablick auf das Meer und gr…
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Erstklassige Immobilieninvestition: 400 m² Luxusvilla auf einem großzügigen Küstengrundstück…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 101-217
$1,96M
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Küstenland-Bergland

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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