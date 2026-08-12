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Mehrfamilienhäuser in Kroatien

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FAZANA, Istrien - Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool für Tourismusinvestoren in Opcina Fazana, Kroatien
FAZANA, Istrien - Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool für Tourismusinvestoren
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
FAZANA Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool – inkl. 2 grosse Penthousewohnungen ID…
$1,86M
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Miethaus in Stadt Pola, Kroatien
Miethaus
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
PULA – MEDULIN Villa mit 5 Apartments – Top-Möblierung, Pool und 200m zum Meer in Nobelvi…
$1,08M
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