Wir freuen uns, unsere geschätzten Kunden und Partner über die kürzliche Anerkennung und den Erhalt der LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024 durch ADRIONIKA CONSULTANCY zu informieren, die uns als beste Luxusimmobilienberatung in Kroatien auszeichnen. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen und unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, beispiellose Dienstleistungen im Immobiliensektor anzubieten. Wir danken allen, die zu unserem Erfolg beigetragen haben, und bekräftigen unser Engagement für die Aufrechterhaltung der höchsten Standards in der Branche!
Seit 2004 engagieren wir uns leidenschaftlich auf dem kroatischen Immobilienmarkt, der sich mittlerweile über 100.000 USD erstreckt Die gesamte Küstenlinie von Umag bis Dubrovnik umfasst auch Immobilien in Zagreb.
Unsere Expertise umfasst ein vielfältiges Spektrum an Immobilien, darunter Wohnapartments, Häuser, Villen, Boutique-Hotels, familiengeführte Pensionen, Pensionen, Hotels, Campingplätze, Immobilien zur Renovierung, Grundstücke, Investitionsprojekte, Solarkraftwerke, Weinberge, landwirtschaftliche Flächen, Inseln und sogar Schlösser.
Wir sind mit großer Leidenschaft bei unserer Arbeit und es macht uns große Freude, Sie bei der Suche nach Ihrer perfekten Immobilie zu unterstützen.
Beratung:
Wir unterstützen Kunden dabei, ihre Wünsche zu identifizieren und die besten Immobilien auf dem Markt zu finden, die ihren Vorlieben entsprechen. Wir bieten nicht nur Immobilien aus unserer umfangreichen Datenbank mit über 3000 Angeboten an, sondern recherchieren auch aktiv den Markt, um spezifische Kundenwünsche zu erfüllen. Wir legen Wert auf eine personalisierte Herangehensweise an jeden Kunden, um sicherzustellen, dass er sich wertgeschätzt fühlt, und wir sind bestrebt, eine dauerhafte Beziehung aufrechtzuerhalten, indem wir unsere Kunden als Freunde und Partner betrachten.
Basierend auf unserem Wissen und unserer Erfahrung stellen wir Experten zur Verfügung Unterstützung und Hilfe für unsere Kunden sowie ein komplettes Dienstleistungspaket, von der Auswahl der Standorte und Immobilien bis hin zur Organisation des Einzugs und der eventuellen Nutzung der ausgewählten Immobilie.
Darüber hinaus Dank unseres professionellen Teams von Immobilienmaklern können wir unseren Kunden im Rahmen unserer Beratungsleistungen auch die Dienste von Rechtsanwälten, Architekten, Landvermessern und Designern anbieten.
Wenn Sie ein Unternehmen gründen, einen Buchhalter engagieren, Firmenanteile kaufen oder einen Wirtschaftsprüfer finden möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei Bankfinanzierungen, Immobilienbewertungen, der Kommunikation mit Versorgungsanbietern wie Strom und Wasser oder Wartungs- und Mietlösungen benötigen, wir sind für Sie da.
Bau und Wiederaufbau:
Ob es sich um die Renovierung eines alten Steinhauses, das Entwicklungsprojekt einer Luxusvilla oder vielmehr um den Bau eines Hotels oder eines größeren Wohnbauprojekts handelt – unser Expertenteam steht dem Kunden zur Verfügung. Unsere in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse, abgeschlossenen Projekte und zufriedenen Kunden sagen mehr als Worte.
Unsere umfangreiche Erfahrung in Design, Planung und Einrichtung führte zu fantastischen Projekten, die wir vor Ort besichtigen werden.