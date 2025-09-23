Dienstleistungen

Beratung:

Wir unterstützen Kunden dabei, ihre Wünsche zu identifizieren und die besten Immobilien auf dem Markt zu finden, die ihren Vorlieben entsprechen. Wir bieten nicht nur Immobilien aus unserer umfangreichen Datenbank mit über 3000 Angeboten an, sondern recherchieren auch aktiv den Markt, um spezifische Kundenwünsche zu erfüllen. Wir legen Wert auf eine personalisierte Herangehensweise an jeden Kunden, um sicherzustellen, dass er sich wertgeschätzt fühlt, und wir sind bestrebt, eine dauerhafte Beziehung aufrechtzuerhalten, indem wir unsere Kunden als Freunde und Partner betrachten.



Basierend auf unserem Wissen und unserer Erfahrung stellen wir Experten zur Verfügung Unterstützung und Hilfe für unsere Kunden sowie ein komplettes Dienstleistungspaket, von der Auswahl der Standorte und Immobilien bis hin zur Organisation des Einzugs und der eventuellen Nutzung der ausgewählten Immobilie.

Darüber hinaus Dank unseres professionellen Teams von Immobilienmaklern können wir unseren Kunden im Rahmen unserer Beratungsleistungen auch die Dienste von Rechtsanwälten, Architekten, Landvermessern und Designern anbieten.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen, einen Buchhalter engagieren, Firmenanteile kaufen oder einen Wirtschaftsprüfer finden möchten, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei Bankfinanzierungen, Immobilienbewertungen, der Kommunikation mit Versorgungsanbietern wie Strom und Wasser oder Wartungs- und Mietlösungen benötigen, wir sind für Sie da.



Bau und Wiederaufbau:

Ob es sich um die Renovierung eines alten Steinhauses, das Entwicklungsprojekt einer Luxusvilla oder vielmehr um den Bau eines Hotels oder eines größeren Wohnbauprojekts handelt – unser Expertenteam steht dem Kunden zur Verfügung. Unsere in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse, abgeschlossenen Projekte und zufriedenen Kunden sagen mehr als Worte.

Unsere umfangreiche Erfahrung in Design, Planung und Einrichtung führte zu fantastischen Projekten, die wir vor Ort besichtigen werden.