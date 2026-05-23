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Unsere Makler in Kroatien
Aleksandra Bojcova
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1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
Opereta d.o.o.
Kroatien, Stadt Zagreb
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 1351 Gewerbeimmobilien 137 Grundstücke 437
Operette d.o.o. wurde 2003 gegründet und seitdem sind wir erfolgreich auf dem Immobilienmarkt tätig. Wir sind ein zuverlässiger Partner und Kundensupport bei wichtigen Lebensentscheidungen. Wir sind in erster Linie eine Immobilienagentur, die sich mit der Vorbereitung von Wohnimmobilien und …
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Luxury Real Estate Croatia farkas
Kroatien, Umag
Wohnimmobilien 1
Luxusimmobilien und Bauten FarkasTradition und QualitätLuxusimmobilien und Bau Farkas ist privat geführtes Unternehmen in Umag, Istrien, Kroatien.Wir sind spezialisiert auf den Bau von hochwertigen Gebäuden auf der Grundlage des „schlüsselfertigen“ Systems und den Verkauf von Luxusimmobilien…
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Biliskov nekretnine
Kroatien, Kastel Stari
Año de fundación de la compañía 1993
Wohnimmobilien 713 Gewerbeimmobilien 78 Grundstücke 333
BILIŠKOV REAL ESTATE - DIENSTLEISTUNG IHREVE. Du hast es geschafft.Biliškov Nekretnine d.o.o. ist ein Familienunternehmen gegründet 1993. Wir begannen als Pioniere in dieser Geschäftslinie in Kroatien. Im Laufe der Jahre haben wir ein Unternehmen aufgebaut und einen erdenklichen Erfolg erzie…
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Knez Croatia Real Estate
Kroatien, Dubrovnik
Wohnimmobilien 340 Grundstücke 9
Die in Dubrovnik, Knez Croatia Real Estates, gegründete Agentur ist ein Full-Service-Immobilienunternehmen, das sich auf den Kauf, Verkauf, die Wartung, den Bau und die Entwicklung von Luxuswohnimmobilien in kroatischen Küstengebieten spezialisiert hat. Die Immobilienagentur Knez Croatia …
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Stolz
Kroatien, Stadt Sankt Jakobi
Año de fundación de la compañía 2004
Wohnimmobilien 1712 Gewerbeimmobilien 466 Langfristige Vermietung 1 Grundstücke 1
Wir freuen uns, unsere geschätzten Kunden und Partner über die kürzliche Anerkennung und den Erhalt der LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024 durch ADRIONIKA CONSULTANCY zu informieren, die uns als beste Luxusimmobilienberatung in Kroatien auszeichnen. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für…
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