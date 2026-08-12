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Betriebsgebäude in Kroatien

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Produktion 180 m² in Racisce, Kroatien
Produktion 180 m²
Racisce, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 180 m²
Korcula, Racisce, wir verkaufen ein Geschäftsgebäude von 180m2 in Form einer Ölmühle auf ein…
$173,021
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PULA – Gewerbehalle 1.000m2 mit 2 Kränen für Produktionsbetrieb in Stadt Pola, Kroatien
PULA – Gewerbehalle 1.000m2 mit 2 Kränen für Produktionsbetrieb
Stadt Pola, Kroatien
Fläche 2 000 m²
PULA 1.000m2 Gewerbehalle mit 2 Kränen in Gewerbegebiet für Produktionsbetrieb ISTRIEN…
$1,39M
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Produktion 8 200 m² in Grad Samobor, Kroatien
Produktion 8 200 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 20
Fläche 8 200 m²
Samobor Produktions- und Lagerfläche mit einer Gesamtfläche von 8.200 m2 errichtet in 3 Geb…
$6,57M
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VARAZDIN – 14ha Gewerbe- & Industrieareal in Opcina Jalzabet, Kroatien
VARAZDIN – 14ha Gewerbe- & Industrieareal
Opcina Jalzabet, Kroatien
Fläche 135 500 m²
VARAZDIN 14ha Gewerbebaugebiet für Industrie, Produktion und Fachmärkte KROATIEN D…
$12,40M
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