  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Майами, США
от
$2,934
;
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
1
Оставить заявку
ID: 28767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Майами, США
от
$12
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Майами, США
от
$1,760
Коммерция Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Майами, США
от
$4,694
Коммерция Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Майами, США
от
$221,813
Коммерция Commerical space of 87m2, Krivi most
Майами, США
от
$293,403
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Майами, США
от
$1,760
Izdaje se poslovni prostor od 180m2, iza Big Fashion-a. Sastoji se od dva nivoa, velike terase u prizemlju od 70m2 i još jedne dodatne na spratu sa pogledom na Moraču, kuhinje, dva mokra čvora. Prostor je odličan za kancelarijsko poslovanje ili druge namjene zbog svoje odlične vidljivosti
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Показать все Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Майами, США
от
$352,083
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible lay…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Opremljen  poslovni prostor površine 89m2 dostupan za izdavanje i za prodaju. U pitanju je u potpunosti razrađen biznis koji je moguće preuzeti sa inventarom. Nalazi se u blizini Big Fashion centra. Pogodan za igraonicu ili neku drugu djelatnost. Posjeduje kuhinju i toalet, a rađen je po …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации