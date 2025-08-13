  1. Realting.com
  Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

ID: 28646
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsultantske usluge… Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Майами, США
