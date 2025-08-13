  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Майами, США
от
$1,174
;
9
Оставить заявку
ID: 28805
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Opremljen  poslovni prostor površine 89m2 dostupan za izdavanje i za prodaju. U pitanju je u potpunosti razrađen biznis koji je moguće preuzeti sa inventarom. Nalazi se u blizini Big Fashion centra. Pogodan za igraonicu ili neku drugu djelatnost. Posjeduje kuhinju i toalet, a rađen je po open space principu.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Майами, США
от
$12
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Майами, США
от
$2,817
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Майами, США
от
$1,174
Коммерция Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Майами, США
от
$1,056
Коммерция Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Майами, США
от
$822
Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekre…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Майами, США
от
$19
Izdaju se poslovni prostori različitih kvadrata u kvartnoj zgradi Acton - Citi. Prostor je takođe u sivoj zoni i postoji mogućnost opremanja. Ispred zgrade se nalazi nekoliko parking mesta, sa mogućnošću dodatnog zakupa garaže
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации