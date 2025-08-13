Коммерческая недвижимость Commercial space of 120m2, Preko Morače

  1. Realting.com
Майами, США
ID: 28808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Spacious commercial space in a great location, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. The space is 120 m2, spread over two floors. The basement, with an area of ​​86 m2, is connected by stairs to the ground floor, which occupies 34 m2. Each floor has a separate toilet for added convenience. The lower level leads to a large garage.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

