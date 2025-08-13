Коммерческая недвижимость Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Two commercial spaces with a total area of 108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put.
The business consists of office and warehouse space.
The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets.
The warehouse space is 66m2.
The property also has an alarm system and video surveillance
