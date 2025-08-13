Коммерческая недвижимость Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače

  1. Realting.com
  Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače

Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače

Майами, США
$1,995
8
ID: 28691
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Business space of 120m2 is located on one of the busiest boulevards. Excellently designed and decorated, the space is ready to move into.

Местонахождение на карте

Майами, США
Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Майами, США
от
$1,995
