  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Commerical space of 87m2, Krivi most

Коммерческая недвижимость Commerical space of 87m2, Krivi most

Майами, США
от
$293,403
;
9
Оставить заявку
ID: 28804
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the open space principle.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Майами, США
от
$19
Коммерция Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Майами, США
от
$1,056
Коммерция Business premises in the new building Ventura Park
Майами, США
от
$18
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$1,643
Коммерция Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Майами, США
от
$822
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Commerical space of 87m2, Krivi most
Майами, США
от
$293,403
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Коммерция Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Майами, США
от
$939
Prostran poslovni prostor na odličnoj lokaciji, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. Površina prostora iznosi 120 m2, raspoređenih na dve etaže. Suteren, površine 86 m2, povezan je stepenicama sa prizemljem koje zauzima 34 m2. Svaka etaža ima zaseban toalet za dodatnu praktičnost. D…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Коммерция Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Коммерция Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Майами, США
от
$16
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su). Pojedinačno ovih šest prostora imaju ok…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации