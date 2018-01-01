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Новая резиденция RISE by S&S с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€132,572
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9
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О комплексе

Резиденция располагает садами, террасой на крыше, бассейном, тренажерным залом, коворкингом, зоной барбекю, парными, магазинами.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Джумейра-Бич - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 23 минуты
  • Аэропорт Дубай - 27 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция RISE by S&S с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€132,572
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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