Новая резиденция RISE by S&S с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €151,667

35–86 м² 4

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vincitore Dolce Vita, роскошный жилой комплекс в Arjan, — это последний проект Vincitore Real Estate, предлагающий тщательно спроектированные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями в оживленном районе Дубайленд. Погрузитесь в королевский итальянский образ жизни, тщательно созданный опытными мастерами, наслаждаясь непревзойденным гостеприимством и эксклюзивным проживанием. Архитектурное великолепие Vincitore Dolce Vita создает поистине культовую и неповторимую эстетику роскоши. Жилые помещения исключительны во всех аспектах, предоставляя жителям невероятный образ жизни и ряд привилегий. Все удобства для спорта, развлечений, отдыха и развлечений. Расположение: Этот комплекс, расположенный в престижном районе Arjan, предлагает беспрепятственный доступ ко всему городу. Хорошо налаженные маршруты и дороги обеспечивают легкий доступ к известным местам, таким как Circle Mall, Burj Khalifa, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah. - 05 минут - Дубайский автодром. - 07 минут - Молл Эмиратов. - 10 минут - Мир приключений IMG. - 15 минут - Бурдж-Халифа. - 18 минут - международный аэропорт. - 07 Minutes - Клуб поло и конного спорта в Дубае. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!