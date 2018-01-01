Новая резиденция RISE by S&S с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ

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Vincitore Dolce Vita, роскошный жилой комплекс в Arjan, — это последний проект Vincitore Real Estate, предлагающий тщательно спроектированные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями в оживленном районе Дубайленд. Погрузитесь в королевский итальянский образ жизни, тщательно созданный опытными мастерами, наслаждаясь непревзойденным гостеприимством и эксклюзивным проживанием.
Архитектурное великолепие Vincitore Dolce Vita создает поистине культовую и неповторимую эстетику роскоши. Жилые помещения исключительны во всех аспектах, предоставляя жителям невероятный образ жизни и ряд привилегий. Все удобства для спорта, развлечений, отдыха и развлечений.
Расположение:
Этот комплекс, расположенный в престижном районе Arjan, предлагает беспрепятственный доступ ко всему городу. Хорошо налаженные маршруты и дороги обеспечивают легкий доступ к известным местам, таким как Circle Mall, Burj Khalifa, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah.
- 05 минут - Дубайский автодром.
- 07 минут - Молл Эмиратов.
- 10 минут - Мир приключений IMG.
- 15 минут - Бурдж-Халифа.
- 18 минут - международный аэропорт.
- 07 Minutes - Клуб поло и конного спорта в Дубае.
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group
Соседство поблизости;
Бизнес-Бей – 0,1 км
Городская прогулка – 2,1 км
DIFC – 3,3 км
Шейх Зайед Роуд – 3,6 км
Удобства и удобства;
1 спальня
2 спальни
без мебели
BUA; 875 кв.
Прачечная
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Фитнес-центр
Йога и Медитация
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спортивный корт
Торговая и супермаркетная зона
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Спа и Сауна
Общественный зал
Зеленое окружение
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Сад и парк
больница
Зеленое окружение
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция располагает бассейном на крыше, зоной барбекю, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, детской площадкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бытовая техника (газовая варочная панель, встроенная посудомоечная машина, холодильник/морозильник, вытяжка)
Мраморные столешницы
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, остановками общественного транспорта и автомагистралями, в 25 минутах от международного аэропорта.
Дубай Марина - 8 минут
Пальма Джумейра - 15 минут
Бурдж Халифа - 20 минут