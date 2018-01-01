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  3. Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ

Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€320,049
;
20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.

Резиденция в классическом итальянском стиле располагает крытым и открытым бассейном, конференц-залом, коворкингом, магазинами, ухоженными зелеными зонами, каскадными фонтанами, террасой для медитации, детской площадкой, зонами отдыха, библиотекой и игровой комнатой, ресторанами, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, тренажерным залом, джакузи, спа-зоной, сауной и парной, спортивными площадками.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Стенные шкафы
  • Высокие потолки
  • Европейская бытовая техника
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 2 минутах от новой станции метро.

  • Автодром - 5 минут
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Поло-клуб - 8 минут
  • Дубай Марина - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€320,049
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1. Удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 2690 кв. Горничная комната Порошковая комната Прачечная оформление Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Бассейн Супермаркет и Торговая зона Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал Фитнес-центр Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Услуги; Хрустальная лагуна и пляж Частный доступ к пляжу Обилие зеленых насаждений Велосипедная дорожка аптека Оздоровительный клуб на крыше Детский сад Boardwalk Семейный Частное сообщество Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Jumeirah, known as Jomana by Meraas Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 50% On Handover – 30% Amenities & Facilities; 3 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 2,187 Sqft Laundry area Closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Health care centre Kid’s play area Leisure & park area Restaurant & Cafe Barbeque area Jogging, Cycling & Running track School & Institute Water activities Yoga & Meditation Shopping & Supermarket Spa & Sauna room Fitness centre For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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