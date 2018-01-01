Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.

Резиденция в классическом итальянском стиле располагает крытым и открытым бассейном, конференц-залом, коворкингом, магазинами, ухоженными зелеными зонами, каскадными фонтанами, террасой для медитации, детской площадкой, зонами отдыха, библиотекой и игровой комнатой, ресторанами, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, тренажерным залом, джакузи, спа-зоной, сауной и парной, спортивными площадками.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Стенные шкафы

Высокие потолки

Европейская бытовая техника

Полностью оборудованная кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 2 минутах от новой станции метро.